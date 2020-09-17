"الفلوس" يتجاوز 47 مليون جنيه بعد 23 أسبوع بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تجاوزت إيرادات فيلم "الفلوس" حاجز الـ 47 مليون جنيه، بعد 23 أسبوع من طرحه بالسينمات. وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 47 مليون 833 ألف 194 جنيه. Advertisements ويتنافس الفيلم مع 4 أفلام أخرى هي "لص بغداد"، "توأم روحي"، "الغسالة"، "الحوت الأزرق. وتلتزم السينمات بالعمل بطاقة استيعابية 25%، بسبب الالتزام بقرار مجلس الوزراء كإجراء احترازي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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