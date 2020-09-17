تراند اليوم : بطل فيلم "التجربة الدنماركية" يفجر مفاجأة عن قرابته بشكري سرحان

حالة من الجدل صاحبة الفنان خالد سرحان منذ ظهوره على الساحة الفنية وطبيعة علاقته بعائلة سرحان التي ضمت شكري سرحان ومحسن سرحان وغيرهم.

و كشف الفنان خالد سرحان حقيقة صلة القرابة بينه وبين الفنانين الراحلين محسن سرحان وشكري سرحان.

وقال خالد سرحان في تصريحات تلفزيونية: أنا شرحت هذا الأمر كثيرا لكن الناس تصر على أمر معين .. يشرفني أن أكون من عائلة الفنان شكري سرحان لكن في الحقيقة هذه ليست عائلتي .

وأضاف: والدي هو الكاتب سمير سرحان رئيس الهيئة العامة للكتاب سابقا ، و والدتي هي الكاتبة نهاد جاد صاحبة مسرحية (ع الرصيف).

