تراند اليوم : والدة فنانة شهيرة تصف زوج ابنتها بـ "المجرم الأهوج" بعد 48 ساعة من الزفاف

لا يعرف الإعلامي الأردني معاذ العمري طعم الراحة بسبب الأزمات الإعلامية التي تلاحقه منذ إعلان زفافه على الفنانة ديانا كرازون ، وحديث الكثيرين عن القبض عليه عقب الزفاف ، والآن مع مشكلة أخرى بطلتها أم زوجته.

و فتحت والدة المطربة الأردنية ديانا كرازون بابا لا ينتهي من الجدل بعد وصف زوج ابنتها الإعلامي معاذ العمري بأوصاف صادمة عقب يومين من الزفاف.

و علقت والدة ديانا، عبر تطبيق سناب شات الخاص بها، قائلةً : يمتلكني حقد رهيب فأنا الآن في أشد حالات حقدي على ذلك المجرم الأهوج الذي فصلك عن مشيمتي وأفقدني دفئك بأمان الرحمن يا جرح قلبي.

ولم يُعرف حتى الآن ما إذا كانت والدة ديانا قد استخدمت بعض التشبيهات في الحديث أم أنها تقصد الأمر على محمل الجدية.

