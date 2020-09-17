تراند اليوم : في عيد ميلاد عبلة كامل .. تعرف على سر طلاقها الغريب من الراحل محمود الجندي

يلف الغموض جوانب كثيرة من حياة الفنانة المصرية الكبيرة عبلة كامل.

تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة عبلة كامل بعيد ميلادها رقم 60 حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام 1960 بقرية نكلا العنب بمحافظة البحيرة.

تزوجت الفنانة عبلة كامل من المخرج أحمد كمال وأنجبت منه ابنتين لكن تم الانفصال في هدوء .

تزوجت عبلة مرة أخرى من الفنان الراحل محمود الجندي لكن لم تستمر الزيجة طويلا وتم الطلاق.

وأشار الجندي في تصريحات له أن سبب الطلاق هو رفضه أن يكون "زوج الست" حيث أن أغلب الأعمال التي كانت تعرض عليه في هذا التوقيت ومجاملة لها وليست تقديرا لموهبته وهو الأمر الذي تأباه رجولته.

