“التسامح” يتحوّل إلى موسيقى مع محمود عيد

متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد فترة تشويق دامت لعدّة أيام، طرح المؤلف الموسيقي محمود عيد مقطوعته الموسيقية الجديدة Forgiveness عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

حملت مقطوعة Forgiveness لحن محمود عيد وتوزيع ارهان عارف وإليا نستا، وأطلقها محمود على طريقة الفيديو كليب، بعد أن صوّرها في أجواء كلاسيكية عكست الصعوبات التي قد يواجهها كل شخص.

وتطرق محمود عيد في العمل إلى مغريات الحياة والظلم والألم النفسي الذي قد يتسبّب به البعض للشخص ليؤكد في النهاية أن التسامح أقوى من الإنتقام.

جدير ذكره أن كليب Forgiveness من إخراج عبدالله غانم وتم تنفيذه بإشراف شركة And Beyond.