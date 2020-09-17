شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يهدى أغنية "أيوة يا مصريين" للشعب المصرى فى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
انتهى النجم اللبنانى عاصى الحلانى من تسجيل أغنية يهديها للشعب المصرى، والتى تحمل اسم" ايوة يا مصريين" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر ابو طالب، وتوزيع زووم، ومن المقرر طرحها في احتفالات السادس من أكتوبر.
فى نفس السياق قال عاصى لـ"الخليج 365" :"أحب أشكر الشعب المصرى الذى تربطني به علاقة وثيقة، فمصر بلد كبيرة وأم الدنيا بشعبها وفنها وعراقتها، فالجمهور المصري قريب من قلبي، وأنا أتمنى الخير لها ودوام الأمن والأمان والاستقرار، واتمني أيضا الأغنية تنال إعجاب جمهوري في مصر بعد طرحها في أكتوبر.
من ناحية أخرى سجل المطرب اللبنانى عاصى الحلانى من تسجيل دويتو غنائى جديدة مع ابنه الوليد بعنوان "حبيبى"، من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان عادل العراقى، ومن المقرر أن يتم طرحه ضمن مفاجأة ألبوم عاصى الجديد.
يذكر أن آخر أعمال عاصى الحلانى طرح أغنيتين، الأولى أغنية "رجعتينى لبدايتى"، وهى من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان عيسى، والثانية "على مين متكلين"، من كلمات طليع حمدان، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، وماستر محمد المقهور"
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