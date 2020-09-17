شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى محمد على وفراس سعيد ينضمان لأسرة حكاية "أبيض وردى" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم كل من الفنانين سلوى محمد على وفراس سعيد، لأسرة حكاية "أبيض وردى" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، الذى تقدم بطولته الفنانة الشابة جميلة عوض، من تأليف نجلاء الحدينى، وإخراج مريم أحمدى، حيث بدأ فريق العمل التصوير الأيام الماضية، بمشاهد جمعت جميلة عوض، ونجلاء بدر، واحمد خالد صالح .

وتكثف مريم أحمدى تصوير المشاهد، من أجل الانتهاء من تصوير المسلسل في أقرب وقت، حتى يتسنى لقناة DMC، عرض الحكاية خلال الاسبوعين المقبلين على أقصى تقدير، وهو ما جعل فريق العمل بعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من كافة المشاهد الداخلية للمسلسل .

وكانت جميلة عوض قد قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "لا تطفئ الشمس" ، عام 2017، وشارك في بطولته كل من فتحى عبد الوهاب، ميرفت أمين، محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد مالك، أحمد مجدى، وأخرون، إخراج محمد شاكر خضير.

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حكاية "أبيض وردى" يشارك في بطولاتها كل من نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، واخرون، تأليف نجلاء الحدينى، وإخراج مريم أحمدى، وإنتاج سينرجى وأروما.

يذكر أن جميلة عوض عُرض لها مؤخرا فيلم "بنات ثانوي"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وقدمت "جميلة" خلاله دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، حيث جسدت شخصية فتاة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السن.