شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يضع صناع "ريتسا" فى ورطة بعد اعتذاره قبل التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الفنان أحمد حاتم صناع فيلم "ريتسا" فى ورطة بعد اعتذاره عن العمل فى اللحظات الأخيرة وقبل انطلاق التصوير، حيث تم الانتهاء من التحضيرات والبروفات ومعاينة أماكن التصوير، وتحديد موعد بدء التصوير منتصف الأسبوع الماضى، إلا أنه قدم اعتذاره للشركة المنتجة دون الإعلان عن السبب الذى جعله ينسحب من العمل.

وقرر صناع الفيلم الذى يكتبه معتز فتيحه ويخرجه أحمد عبد الله صالح، تأجيل البدء فى تصوير لحين التعاقد مع بطل جديد خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من التعاقد مع كل من محمود حميدة، ميرهان حسين، محمد الشرنوبى، مايان السيد، رحمة حسن وعدد آخر من الفنانين، على أن يتم تصويره ما بين القاهرة والاسكندرية والغردقة.



احمد حاتم

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ويعرض لأحمد حاتم حالياً فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته محمود حميدة وهنا الزاهد، محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

كما يشارك أحمد حاتم فى بطولة فيلم "قمر 14" مع المخرج هادى الباجورى، ويتضمن الفيلم 5 حكايات درامية بنجوم مختلفين، وتضم قائمة الأبطال خالد النبوى، وغادة عادل، وأحمد الفيشاوى، وأمينة خليل، وشيرين رضا وخالد أنور، أحمد مالك، بيومى فؤاد، محمد علاء جامايكا، محمد جمعة.