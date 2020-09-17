إيرادات ضعيفة.. هذا ما حققه "الحوت الأزرق" في 3 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "الحوت الأزرق" إيرادات ضعيفة بعد 3 أسابيع من طرح بالسينمات. وجاءت حصيلة الإيرادات 113 ألف 423 جنيه، وهي إيرادات ضعيفة بالمقارنة مع الأفلام المنافسة بالسينمات. Advertisements ويتنافس الفيلم مع 4 أفلام أخرى هي "الفلوس"، "توأم روحي"، "الغسالة"، "لص بغداد". وتلتزم السينمات بالعمل بطاقة استيعابية 25%، بسبب الالتزام بقرار مجلس الوزراء كإجراء احترازي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. فيلم "الحوت الأزرق" بطولة راندا البحيري، أحمد سلامة، أحمد صيام، حسني شتا، عماد رشاد، ومن إخراج علاء مرسي.

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