هاني شاكر ينضم لتطبيق "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: انضم الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، لتطبيق تيك توك الشهير. ونشر نقيب الموسيقيين مقطع فيديو يعلن من خلاله انضمامه للتطبيق، كما قام بغناء مقطع من أغنيته الشهيرة "علي الضحكاية". Advertisements من ناحية أخرى يستعد الفنان هاني شاكر لتصوير أغنيته الجديدة "عنيك مالت"، من كلمات صابر كمال، وألحان حسين محمود، وتوزيع جيزو. كما يستعد الفنان الكبير لإحياء حفل غنائي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية خلال الفترة المقبلة.

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