شكرا لقرائتكم خبر عن اللوكاندة.. عرض مسرحى جديد بطولة أشرف عبد الباقى وويزو وحمدى المرغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى النجم أشرف عبد الباقى حالياً البروفات النهائية للعرض المسرحى "اللوكاندة"، الذى يقدم بطولتها مع نجمى مسرح مصر ويزو وحمدى المرغنى، حيث من المقرر أن ينطلق العرض المسرحى للجمهور أواخر الشهر الجارى على مسرح الريحانى بوسط البلد، وتعد المسرحية من إخراج اشرف عبد الباقى أيضاً، وهى من انتاج "سينرجى .

وفى السياق ذاته، يجرى أبطال المسرحية بروفات يومية، تمهيداً للعرض الجماهيرى، خاصة أن المسرحية مليئة بالمشاهد الكوميدية، وتتناول عدة مواضيع في طياتها، كما أن العرض سيشهد ديكورات وتكنيك جديد ومميز يظهر لأول مرة في المسرح .

يشار إلى أن أشرف عبد الباقى قدم مسرح مصر لمدة 6 مواسم، وشارك في بطولته مصطفى خاطر، ويزو، حمدى المرغنى، محمد عبد الرحمن، مصطفى بسيط، وعدد كبير من الوجه الشابه.