شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مطلع أغنية "اللى خدنا باستهانة" لـ محمود الليثى قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب الشعبى محمود الليثى من تسجيل أغنية سينجل جديدة، بعنوان"اللي خدنا باستهانة"، وكلمات مطلع الأغنية تقول الأغنية "اللي خدنا باستهانه عشان لقانا طيبين..بكره يندم علي الاهانه بس قلبي يقول امين". والأغنية من كلمات كريم ريدى وألحان كامل الجندى، وتوزيع باسم منير، ومن المقرر أن يتم طرحها على طريقة الفيديو الكليب الأيام المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية حسبما أكد الملحن كامل الجندى لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى انتهى الليثى مؤخراً مع نجوم الأغنية الشعبية "عبد الباسط حمودة، وأحمد شيبة، من تصوير أغنية "حملوني" داخل فى فيلم "صابر وراضي"، من بطولة أحمد آدم، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي كعادة أحمد آدم فى أعماله إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.