هذا ما حققه "لص بغداد" بعد 19 أسبوع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تجاوزت إيرادات فيلم "لص بغداد" 33 مليون جنيه بعد 19 أسبوع من طرحه بدور العرض السينمائي. وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 33 مليون 22 ألف 55 جنيه ويتنافس الفيلم مع 4 أفلام أخرى هي "الفلوس"، "الغسالة"، "توأم روحي"، "الحوت الأزرق". Advertisements وتلتزم السينمات بالعمل بطاقة استيعابية 25%، بسبب الالتزام بقرار مجلس الوزراء كإجراء احترازي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. وتدور أحداث فيلم "لص بغداد" في إطار أكشن كوميدي، حول مجموعة من اللصوص يحاولون الوصول لمقبرة الإسكندر الأكبر. والفيلم بطولة محمد عادل إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، أمينة خليل، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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