محمد اسماعيل - القاهرة - تامر حسين عن كريم فهمي: "طلع فنان كبير في المزيكا"

كتب - هاني صابر:

التقى الشاعر تامر حسين بالفنان كريم فهمي، في حفل عيد ميلاد الموزع الموسيقي نادر حمدي .

ونشر "تامر" صورة تجمعه بكريم فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "كيمو حبيبى اللي اتبسط إني قابلته إمبارح، وطلع فنان كبير كمان في المزيكا، وذوقه حلو، مراد السويفي اللي عمل مسلسل حلو جداً فى رمضان اللي فات".

يذكر أن نادر حمدي، يشارك في مسلسل "لؤلؤ" بـ 9 أغاني من توزيعه .

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، ليلى أحمد زاهر، حمدي هيكل، ومن إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسين عن كريم فهمي: "طلع فنان كبير في المزيكا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.