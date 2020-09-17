تعرف على إيرادات فيلم "الغسالة" بعد 7 أسابيع من طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "الغسالة" إيرادات قدرها 13 مليون 787 ألف 819 جنيه، وذلك بعد 7 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي. ويتنافس الفيلم مع 4 أفلام أخرى هي "توأم روحي"، "الحوت الأزرق"، "لص بغداد"، "الفلوس". وتلتزم السينمات بالعمل بطاقة استيعابية 25%، بسبب الالتزام بقرار مجلس الوزراء كإجراء احترازي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. فيلم "الغسالة" تدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، شيرين رضا، محمد ثروت، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، ومن تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد.

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