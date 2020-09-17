شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل بين أصالة وإليسا بسبب ألبوم "لا تستسلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلة غزل عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بين النجمتين أصالة وإليسا بعد طرح الأولى ألبومها الجديد "لا تستسلم"، والتى تؤدي أغانيه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، الذى يضم 20 أغنية، حيث قالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر مهنئة أصالة بألبومها الجديد: "أنت تستحقى كل الأفضل يا حبى، مبروك على ألبومك الجديد". وردت الفنانة أصالة قائلة: "ما أجمل اكتشاف قلبك الطيّب البسيط .. وقربك وهدوء روحك، بحبك كتير ألّوسه".



النجمة أصالة عبر تويتر

وطرحت الشركة المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصرى "لا تستسلم"، أغانى الألبوم الجديد التى تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية.

ومن أغانى الألبوم "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

ويتضمن أغنية "كالمعتاد" من كلمات سعودى البابطين، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "نعم اشتاق" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "سوى"من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "يوم لى" من كلمات قوس، ألحان بازل، "المحك" من كلمات يم، ألحان عبد القادر الهدهود، "غيمتك" من كلمات محمد بن عبد العزيز، ألحان عزوف، "نظرتى" من كلمات العالية، ألحان عزوف.