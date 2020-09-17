شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يواصل تحضيرات ألبومه الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم التونسى صابر الرباعى التحضيرات لألبومه الجديد، وذلك بعد طرح آخر ألبوماته "صابر 2019"، وقرر صابر اختيار أغانى متنوعة منها الرومانسية والدرامية، والرقص، كما يتعاون مع مجموعة مميزة من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار، بجانب الشباب فى الألبوم الجديد.

ومن أسماء بعض أغانى ألبوم صابر وتأتى كالتالى : "الكسبان"، و"ورحمة قلبى"، ومن الشعراء : هشام صادق، ووليد الغزالى، والملحن مدين، والموزعين كريم عبد الوهاب، وأحمد عبد السلام.

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من ناحية أخرى طرح صابر الرباعى مؤخرا كليب بعنوان "ليلة فى العمر"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع الموسيقى عمر صباغ، من إخراج وليد ناصيف، كما شارك صابر الرباعى مؤخرا فى أوبريت "أنت أقوى" مع الكينج محمد منير، ونجم الجيل تامر حسنى، والديفا سميرة سعيد، والنجم وائل جسار، والنجمة كارول سماحة، ومن كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

وشارك أيضا مع عدد كبير من أبرز نجوم الغناء فى الوطن العربى راغب علامة وأصالة وحسين الجسمى وسعد لمجرد وبلقيس فتحى ونجوى كرم وكارمن سليمان وآخرين، والأوبريت ضمن مبادرة "صناع الأمل" التى تطلقها الإمارات.