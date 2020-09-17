شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض "أسود فاتح" على إحدى المنصات الرقمية 27 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أبطال مسلسل "اسود فاتح" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى انطلاق عرض حلقات العمل على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت بدءا من يوم 27 سبتمبر الجارى، على أن يتم عرضه على القناة الفضائية المتعاقدة على عرضه خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعدما كان مقررا عرض المسلسل فى رمضان الماضى وتوقف وتم تأجيله بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وانتهى أبطال المسلسل من تصوير آخر مشاهد العمل فى لبنان مطلع الشهر الجارى بعد استناف التصوير لمدة شهر كامل، وعاد النجوم المصريين المشاركين في البطولة إلى مصر، بينما يعمل المخرج كريم العدل على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج وتسليم الحلقات للشركة المنتجة، قبل بدء عرض الحلقات على المنصة.



بوستر المسلسل

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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و تدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من زوجها وتنقلب حياتها رأساً على عقب لتجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة، والعداء مع معظم المقربين لها، نتيجة اتهامها بالفساد والقتل، الأمر الذي يجبرها على الهرب ليبحث عنها الجميع، وتسعى للإنتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها، وحياتها التي سلبت منها، لتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.