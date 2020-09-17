محمد لطفي ينشر صورة بصحبة نجله "إبراهيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: نشر الفنان محمد لطفي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بنجله "إبراهيم". ونشر "لطفي" صورته مع نجله، وعلق: "إبراهيم محمد لطفي، عجبته نظارتي، بيقولي إنت بتتصور مع الناس ومابتتصورش معايا". يذكر أن الفنان محمد لطفي يشارك في فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ريم مصطفى، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.

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