هبة مجدي بصحبة زوجها ومايا دياب بالأبيض والأسود.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد – هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري، أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها والجمهور.

رشا مهدي

ظهرت الفنانة رشا مهدي، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام،

في أحدث جلسة تصوير لها، وعلقت: "تتوهج بشكل مختلف عندما تكون سعيدًا".

هبة مجدي

الفنانة هبة مجدي، ظهرت بصحبة زوجها الفنان محمد محسن داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر حسابها على إنستجرام.

مايا دياب

نشرت مايا دياب، أحدث ظهور لها بالأبيض والأسود عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إلا ما بقلب هذه العتمة .. نلاقي النور".

أروى

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ظهرت الفنانة والإعلامية أروى، في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "أنا وعائلتي الحمد لله مع بعض وبصحة جيدة ما شاء الله".

نهى عابدين

نشرت الفنانة نهى عابدين، عبر حسابها على إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

نوال الزغبي

الفنانة نوال الزغبي، نشرت صورة لها من إحدى حفلاتها الغنائية عبر حسابها على تويتر، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

درة

على متن أحد القوارب، أطلت الفنانة درة زروق، على جمهورها بإبتسامة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على "تويتر"، وانهالت التعليقات عليها من قبل متابعيها.

عمر السعيد

بلوك مختلف .. ظهر الفنان عمر السعيد ، مرتديا نظارة ، وذلك عبر حسابه على إنستجرام .

ليلى أحمد زاهر

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورة لها من إجازتها الصيفية وسط الطبيعة، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في حاجة ماسة إلى هذا المنظر".