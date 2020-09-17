هيفاء وهبي تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "أسود فاتح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد "أسود فاتح".

ونشرت "هيفاء" البوستر عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "البوستر الرسمي لمسلسل أسود فاتح، حصرياً على شاهد VIP ..ابتداءً من يوم ٢٧ سبتمبر، إنتاج صباح إخوان، وتأليف: أمين جمال، وإخراج: كريم العدل".

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، صبري فواز، معتصم النهار، رانيا منصور، نانسي صلاح، روجينا، ومن إخراج كريم العدل، وإنتاج صادق الصباح.