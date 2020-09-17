هيفاء وهبي تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "أسود فاتح"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد "أسود فاتح".
ونشرت "هيفاء" البوستر عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "البوستر الرسمي لمسلسل أسود فاتح، حصرياً على شاهد VIP ..ابتداءً من يوم ٢٧ سبتمبر، إنتاج صباح إخوان، وتأليف: أمين جمال، وإخراج: كريم العدل".
مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، صبري فواز، معتصم النهار، رانيا منصور، نانسي صلاح، روجينا، ومن إخراج كريم العدل، وإنتاج صادق الصباح.
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