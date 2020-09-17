فرحان العلي يتصدر جوجل بعد حكم حبسه لنشر فيديو فاضح

تصدر فرحان العلي مؤشر البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن قضت محكمة الجنايات الكويتية ، بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألف دينار والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وجاء حكم المحكمة الكويتية بعد أن وجهت للفنان الباكستاني تهمة نشر فيديو خادش للحياء على تطبيق "سناب شات".

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والمملكة العربية السعودية مع خبر الحكم الصادر بحق الفنان الباكستاني، معتبرين أنه يجب الضرب بيد من حديد ضد كل من يشوهون صورة المجتمع الكويتي والوطن العربي الإسلامي.

فرحان العلي وراء القضبان بعد نشر مقطع فيديو خادش للحياء

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ويشار إلى أنه في وقت

ماضي أثار الفنان الباكستاني فرحان العلي، موجة من الجدل عقب قيامه بنشر مقطع فيديو له فاضح.

ورفضت محكمة الجنايات في وقت سابق طلب إخلاء سبيل قدمه دفاع الفنان الباكستاني فرحان العلي، وقررت تأجيل محاكمته لتقديم المرافعة.

وكان الممثل الباكستاني فرحان العلي قد أنكر خلال تحقيق النيابة معه الاتهامات المسندة إليه مدعياً أن هاكر قام بسرقة حسابه في برنامج سنا بشات وبث المقطع الخادش للحياء عبره.