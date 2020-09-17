الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس إلى أستون فيلا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 01:19 صباحاً - منذ ساعتين

بصفقة مقدّرة بـ20 مليون جنيه استرليني (26 مليون دولار أميركي)، سينضم الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس الى نادي أستون فيلا الإنكليزي بعد تعاقده معه قادماً من أرسنال.

ووقع الحارس (28 عاماً) عقداً لأربع سنوات مع فيلا، بعد مساهمته بإحراز أرسنال لقب الكأس المحلية الموسم الماضي على حساب تشيلسي ودرع المجتمع مطلع الحالي ضد ليفربول، لكنه واجه خيار اللعب احتياطياً للألماني برند لينو الغائب لفترات الموسم الماضي بسبب الإصابة.

قال مدرب فيلا دين سميث: “نحن سعداء للتعاقد مع حارسنا الجديد ايميليانو مارتينيس. نعرف ما هي مكانته في أرسنال وشاهدنا أداءه الرائع الموسم الماضي عندما كان في عداد الفريق الذي أحرز اللقب”.

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تابع: “توجهنا نحو إيمي عندما سنحت لنا الفرصة. من النادر شراء حارس عالمي لم يصل إلى عمر متقدم ويمكنه ان يكون لاعبا اساسيا في فريقنا لفترة طويلة”.

وانهى مارتينيس ارتباطا دام عشر سنوات مع “المدفعجية”، بعد قدومه من إندبندينتي في 2010، ليخوض 39 مباراة مع الفريق الاول ويتنقل بالإعارة مع 6 أندية.

قال مارتينيس لموقع أرسنال: “أشكر الله لقدرتي في الاشهر الاخيرة على إظهار نوعيتي لقاعدة جماهير أرسنال”.

ونجا فيلا الموسم الماضي من الهبوط إلى المستوى الثاني بعدما كان في منطقة الهبوط حتى المرحلة قبل الاخيرة من الدوري. امتلك ثاني اسوأ دفاع بعد تلقيه 67 هدفا في 38 مباراة.