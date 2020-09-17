تراند اليوم : هكذا إستعادت نرمين الفقي ذكرياتها بمسلسل الليل وأخره – فيديو

استعادت الفنانة نرمين الفقي ذكرياتها مع مسلسل الليل وآخره من خلال حسابها الشخصي “إنستجرام”.

ونشرت نرمين الفقي مقطع لها مع النجم القدير يحيي الفخراني.

وجاز الفيديو على إعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالآتي:

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“كان أحلى مسلسل، أيام جميلة، المسلسل دا مش هيتكرر”

وأحدث أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها في حكاية “ما يطلبه المستمعون” من مسلسل “نصيبي وقسمتك 3”.

حكاية “ما يطلبه المستمعون”، من مسلسل “نصيبي وقسمتك 3″، بطولة نرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.