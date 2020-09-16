إنفوجراف.. نجوم يقاطعون أنستقرام لمكافحة الأخبار المضللة

أعلن عدد من النجوم والمشاهير، تجميد حساباتهم على تطبيق "أنستقرام" ليوم واحد، الأربعاء، لتذكير شركة "فيس بوك" المالكة للمنصة، بضرورة مكافحة ما يُنشَر عبر منصاتها من أخبار مضلِلَة ومحتوى ينطوي على كراهية، وفق "فرانس برس".

وتضم القائمة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو، والممثلين جنيفر لورنس، وساشا بارون كوهن، وذلك استجابةً لدعوة مجموعة من المنظمات كانت سابقاً وراء حركة أولى لمقاطعة "فيس بوك".