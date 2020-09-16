الخليج 365الأربعاء 2020/9/16 11:58 م بتوقيت أبوظبي
أعلن عدد من النجوم والمشاهير، تجميد حساباتهم على تطبيق "أنستقرام" ليوم واحد، الأربعاء، لتذكير شركة "فيس بوك" المالكة للمنصة، بضرورة مكافحة ما يُنشَر عبر منصاتها من أخبار مضلِلَة ومحتوى ينطوي على كراهية، وفق "فرانس برس".
وتضم القائمة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو، والممثلين جنيفر لورنس، وساشا بارون كوهن، وذلك استجابةً لدعوة مجموعة من المنظمات كانت سابقاً وراء حركة أولى لمقاطعة "فيس بوك".
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. نجوم يقاطعون أنستقرام لمكافحة الأخبار المضللة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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