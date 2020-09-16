نادين نجيم تتجاوز مرحلة ندوب انفجار مرفأ بيروت: بالكاد أراها

نشرت الفنانة اللبنانة نادين نجيم، 3 صور عبر خاصية استوري، على حسابها بموقع الصور "أنستقرام"، الثلاثاء.



وعلقت نادين نجيم على الصور قائلة: "لقد أحببت، بالكاد أرى الندوب على وجهي".

وكانت نادين تعرضت للإصابة إثر الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، وخضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت 6 ساعات.

وعقب تعرضها للإصابة، نقلت نادين نجيم إلى أحد مستشفيات بيروت لتلقي العلاج اللازم.

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بعدها، طمأنت نجيم جمهورها، عبر حسابها على "أنستقرام"، تحدثت خلالها عن تفاصيل ما حدث معها بعد الانفجار، وأرفقتها بفيديو لأضرار منزلها في بيروت نتيجة الانفجار.

وقالت: "بشكر ربي أولاً رجع خلقني وأعطاني عمر جديد، الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلاً يلي بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول إنه بعدنا عايشين".

وقالت في تدوينة أخرى: وقالت نادين: "دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية.. ولادي بخير.. وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب، عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات، عم صللي للكل.. أقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين".



