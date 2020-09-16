شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم تعاونوا مع مايلى سايروس فى ألبومها الغنائى الجديد.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت النجمة العالمية مايلى سايروس واحدة من أبرز مفاجآت ألبومها الغنائى الجديد الذى ينتظره الملايين من شتى أنحاء العالم، وهو ما جعل محبيها وعشاقها من مختلف الأعمار وحول العالم ينتظرون الألبوم بحماس شديد .

أكدت مايلى سايروس البالغة من العمر ( 27 عاما ) خلال حوارها لراديو The Edge النيوزيلندى أنها تعاونت فى ألبومها الجديد مع اثنين من أهم إيقونات الموسيقى الآن و هما دوا ليبا و بيلى أيدول .

وأشارت مايلى سايروس خلال حوارها أنها عملت لوقت طويل على الألبوم ذلك تفضل أن يتم استعراض كل جوانب قوته و تميزه .

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من جهة اخرى أكدت مايلى سايروس مؤخرا بأحدى اللقاءات أن البومها المقبل يعكس شخصيتها تماما ، و سيكون مفاجأة للجميع .

كما أعلنت مايلى مؤخرا أن بالتأكيد انتشار فيروس كورونا يشعرها بحالة من الخوف الشديد وهو ما يدفعها للتفكير عدة مرات قبل تحديد الموعد الرسمى لإطلاق الألبوم ، وأشارت النجمة الشهيرة إلى أنها مضطرة للانتظار لأيام أفضل قبل إطلاق ألبومها الجديد، وذلك على الرغم من أن العديد من نجوم الغناء أطلقوا أعمالا مميزة استطاعت أن تحقق أرقام قياسية جديدة ، وفى الحقيقة إن مغنية "Midnight Sky" تريد الانتظار حتى تعود الحياة لطبيعتها ويلتقى الناس فى أمان مجتمعين دون خوف من مرض أو جائحة .