شكرا لقرائتكم خبر عن "إسود فاتح" يجمع بين هيفاء وهبى وباسم سمير للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الفنان باسم سمير عرض دوره في مسلسل "إسود فاتح"، حيث يجسد شخصية "قاضي" يحكم في القضية الرئيسية في العمل، معربًا عن سعادته بالمشاركة في العمل وسط نخبة كبيرة من النجوم، خاصة وان المسلسل يعد ثالث تعاون يجمعه مع بطلة المسلسل هيفاء وهبي بعد ان قدما من قبل "الحرباية"، ومسلسل "لعنة كارما".





وأكد باسم سمير ان دوره ضيف شرف في حلقات العمل ولكن الشخصية التي يقدمها ستكون مؤثرة وسيتعاطف معها الجمهور، مشيراً إلى أن كواليس العمل كانت رائعة وكان هناك حالة حب بين جميع أفراد المسلسل لرغبة الجميع في تقديم عمل فني يليق بالمشاهد العربي.



صبرى فواز وباسم سمير

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وأعلن أبطال مسلسل "اسود فاتح" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى انطلاق عرض حلقات العمل على احدى المنصات الرقمية عبر الانترنت بدء من يوم 27 سبتمبر الجارى، على أن يتم عرضه على القناة الفضائية المتعاقدة على عرضه خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعدما كان مقرر عرض المسلسل فى رمضان الماضى وتوقف وتم تأجيله بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.





وانتهى أبطال المسلسل من تصوير آخر مشاهد العمل فى لبنان مطلع الشهر الجارى بعد استناف التصوير لمدة شهر كامل، وعاد النجوم المصريين المشاركين في البطولة إلى مصر، بينما يعمل المخرج كريم العدل على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج وتسليم الحلقات للشركة المنتجة، قبل بدء عرض الحلقات على المنصة.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته هيفاء وهبي وشريف سلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وصبري فواز وباسم سمير وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

يذكر ان باسم سمير شارك في العديد من الاعمال الفنية مثل "عوالم خفية" مع الزعيم عادل إمام، ومسلسل "فوق السحاب" مع الفنان هاني سلامة، و"قانون عمر" مع حمادة هلال، وغيرهم من الاعمال الدامية.