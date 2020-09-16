شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز لتليفزيون الخليج 365: ميصحش وعيب إن نجم يتدخل في اختيار فريق العمل.. ده شغل المخرج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف تليفزيون الخليج 365، في تغطية الموسعة الفنان صبري فواز، والذى كشف تفاصيل دوره في مسلسل أسود فاتح، مشيرا إلى أن العمل يتحدث عن الدراما الاجتماعية وتدور أحداثه عن شركة كبيرة ضخمة باسم" شركة خطاب" ويجسد نبيل نور الدين صاحب الشركة والأب، وهيفاء وهبي وشريف سلامة الأبناء، بينما هو يجسد دور محامي الشركة ولديه مشكلة في كسب قلب رانيا " هيفاء وهبي" طوال المسلسل.
وعن ذهابه للمخرج لاختيار الممثلين المشاركين، قال :"مستحيل أعمل كده.. ميصحش.. مفيش حاجه اسمها كده .. عيب .. ده شغل المخرج هو اللى يختار ويقول مين موجود ومين لا ..مش شغلك كفنان."
وكشف صبري فواز عن علاقة أولاده، قال إن ابنه الكبير يعزف الموسيقى لكنه يعمل فى مجال البرمجيات"، وابنته الصغيرة صبا تغنى وترقص ولديها العديد من المواهب.
وعن كتابته للشعر ، قال صبري فواز :" بكتب الشعر عامة بطريقة انه مش وظيفتي بكتبه بروح الهاوي مش مهنتي .. فاللي بيطلع بركنه.. لحد ما اجمع مجموعة تعمل ديوان بطبعه" طبعت ديوان عمل طبعتين اللي هو حنين للضي ، وفى أغاني اتاخدت واستعملت"
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