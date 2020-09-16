شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد السيناريست مصطفى جمال هاشم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي والد السيناريست مصطفي جمال هاشم، اليوم، حسبما أعلن صديقه المؤلف محمد سيد بشير عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك". وكتب محمد بشير، "توفي إلى رحمة الله والد صديقي وأخويا مصطفي جمال هاشم.. نسألكم الدعاء والفاتحة". يشار إلى أن آخر أعمال مصطفي جمال هاشم مسلسل "فرصة تانية" بطولة النجمة ياسمين صبري، و عُرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته دياب، وأحمد مجدي، وآيتن عامر، وهبة مجدي، وكوكبة من الفنانين، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرق سعا=دل، وإنتاج سينرجى Advertisements

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