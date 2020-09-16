بعد 4 أسابيع بدور العرض.. "توأم روحي" يتجاوز 8 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تجاوزت إيرادات فيلم "توأم روحي" 8 ملايين جنيه، وذلك بعد 4 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي. وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 8 ملايين 615 ألف 42 جنيه. Advertisements ويتنافس الفيلم مع 4 أفلام أخرى هي "الغسالة"، "لص بغداد"، "الفلوس"، "الحوت الأزرق". وتلتزم السينمات بالعمل بطاقة استيعابية 25%، بسبب الالتزام بقرار مجلس الوزراء كإجراء احترازي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. فيلم "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

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