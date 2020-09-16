محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
استعادت الفنانة ليلى علوي، ذكرياتها مع فيلم "حب البنات" .
ونشرت "علوي" صور من الفيلم عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت: "بنات مصطفى أبو حجر.. عاشوا بعيد عن بعض وعن دفا اللمة .. ولما كبروا وبدأوا يدوروا على الحب اكتشفوا أنهم بيدوروا غلط .. وفي نهاية حدوتة كل واحدة فيهم فهموا إن الأمان وحضن العيلة وونسها مهم زي الحب والعواطف ويمكن أكثر.. إيه رأيكم في نهاية فيلم حب البنات وهل كنتوا متوقعين نهاية مختلفة؟".
فيلم "حب البنات" أنتج عام 2004، وشارك في بطولته ليلى علوي، حنان ترك، أشرف عبدالباقي، خالد أبو النجا، أحمد عز، هنا شيحة.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي تستعيد ذكريات فيلم "حب البنات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.