ليلى علوي تستعيد ذكريات فيلم "حب البنات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعادت الفنانة ليلى علوي، ذكرياتها مع فيلم "حب البنات" .

ونشرت "علوي" صور من الفيلم عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت: "بنات مصطفى أبو حجر.. عاشوا بعيد عن بعض وعن دفا اللمة .. ولما كبروا وبدأوا يدوروا على الحب اكتشفوا أنهم بيدوروا غلط .. وفي نهاية حدوتة كل واحدة فيهم فهموا إن الأمان وحضن العيلة وونسها مهم زي الحب والعواطف ويمكن أكثر.. إيه رأيكم في نهاية فيلم حب البنات وهل كنتوا متوقعين نهاية مختلفة؟".

فيلم "حب البنات" أنتج عام 2004، وشارك في بطولته ليلى علوي، حنان ترك، أشرف عبدالباقي، خالد أبو النجا، أحمد عز، هنا شيحة.