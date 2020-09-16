أحمد شفيق ينعى المنتج الفني محمد زعزع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص المخرج أحمد شفيق، على نعي المنتج الفني محمد زعزع، الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء.

ونشر شفيق، صورة زعزع عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون ..أرجو الدعاء للمرحوم بإذن الله تعالى المنتج الأستاذ محمد زعزع".

يذكر أن المنتج الفني محمد زعزع، شارك في إنتاج العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، وعمل منتجًا فنيًا لعدد من الأعمال منها "فرقة ناجي عطا الله"، "السلطان والشاه"، "هزمتني امرأة"، "الوهم"، "دمي ودموعي وابتسامتي"، "في بيتنا رجل" وغيرها.