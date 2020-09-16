إليسا تهنئ أصالة على ألبومها الجديد: "تستحقين كل الأفضل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على تهنئة صديقتها الفنانة السورية أصالة نصري، على طرح ألبومها الغنائي الجديد "لا تستسلم".
وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "أنتِ تستحقين كل الأفضل يا حبيبتي .. مبروك على ألبومك الجديد".
يذكر أن ألبوم أصالة باللهجة الخليجية يضم 20 أغنية منها "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبدالمحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما أعرف أنطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقًا" من كلمات محمد أبونعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "ألطف بحالي" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بوعلي، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بوعلي.
ويتضمن أغنية "كالمعتاد" من كلمات سعودي البابطين، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "نعم اشتاق" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "سوى" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "يوم لي" من كلمات قوس، ألحان بازل، "المحك" من كلمات يم، ألحان عبدالقادر الهدهود، "غيمتك" من كلمات محمد بن عبدالعزيز، ألحان عزوف، "نظرتي" من كلمات العالية، ألحان عزوف.
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