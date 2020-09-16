"بعد إعلانه فسخ تعاقده مع نصر محروس".. بهاء سلطان يوجه رسالة لجمهوره

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص الفنان بهاء سلطان، على توجيه رسالة لجمهوره بعد إعلانه فسخ تعاقده مع المنتج نصر محروس.
وكتب "بهاء" عبر حسابه بموقع فيسبوك: "أولاً إنتوا واحشني جدًا ومبسوط من رد فعلكم، وقد إيه بعدي عنكم والانتظار كان صعب بالنسبالي وأثر معايا نفسيًا خلال الفترة اللي فاتت".
وأوضح: "بس الحمد لله القضية أخذت شكلاً من الناحية القانونية أفضل وقريبًا هطلع أوضح ما ترتب على الجلسة الأخيرة من القضية والتي كانت أمس 15/9".
يذكر أن بهاء سلطان، أعلن اليوم الأربعاء، فسخ تعاقده مع المنتج الغنائي نصر محروس، بعد سلسلة طويلة، من الخلافات بينهما، وكتب "بهاء" عبر حسابه على"فيسبوك": "الحمد لله تم فسخ عقدي مع شركه فري ميوزيك نصر محروس".
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