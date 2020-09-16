"سبتني لوحدي".. صفوت غطاس ينعى المنتج محمد زعزع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى المنتج صفوت غطاس، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، المنتج الفني محمد زعزع، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.
ونشر "غطاس" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة للمنتج الراحل، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل صديق عمري المنتج محمد زعزع، مشيت بدري يا زعزع وسبتني لوحدي".
يذكر أن، المنتج الفني محمد زعزع، شارك في إنتاج العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، وعمل منتجًا فنيًا لعدد من الأعمال منها "فرقة ناجي عطا الله"، "السلطان والشاه"، "هزمتني امرأة"، "الوهم"، "دمي ودموعي وابتسامتي"، "في بيتنا رجل" وغيرها.
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