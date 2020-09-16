فيديو.. عفاف شعيب: "والدتي حطت لستة ممنوعات قبل دخولي الفن منها القبلات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة عفاف شعيب، إنها وضعت لنفسها شروط ومعايير أخلاقية في بداية حياتها الفنية.

وأوضحت "عفاف" ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن الجميع احترم قائمة الممنوعات التي وضعتها لنفسها، والتي كان في مقدمتها رفض القبلات أو التلامس.

وتابعت: "والدي كان رافض دخولي عالم التمثيل، لكن والدتي وضعت لي لستة ممنوعات منها البوس، وحذرتني من مخالفتها، وأنا التزمت بكلامها، وفي ناس كانت متربصة ليا الغلط،.. مع إن السينما والدراما ممكن يقدموا فن راقي، مش لازم كل حاجة تبقى عك في عك".

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وأوضحت أنها في أول بطولة سينمائية لها من خلال فيلم "خدعتني امرأة"، شرحت للمخرج وضعها العائلي والأخلاقي، فتفهّم موقفها وحذف العديد من المشاهد التي لا تناسبها أخلاقيًا في الفيلم، متابعة: "حتى المشهد الوحيد اللي وافقت على تصويره اشترطت عليه يحط إزاز بلوري بيني وبين البطل، ولا البطل لمسني ولا لمسته، والفيلم نجح وقعد 41 أسبوع في دور العرض".

وحول موقفها من الإنتقادات التي وجهت للفنان يوسف الشريف بسبب تصريحاته الأخيرة عن رفض المشاهد الساخنة، قالت: "أنا بحترم يوسف الشريف، هو ممثل قوي ومحترم، وأحترم قراره وكل إنسان حر في رفض أو قبول الأدوار اللي تعرض عليه، وده لا يعنى إن النجوم الآخرين لا يقدمون فنا راقيا، بالعكس كل شخص له حرية فى التعامل، فيه أسماء تانية غير يوسف الشريف بيقدموا أعمال كويسة زي كريم عبدالعزيز وأحمد السقا وتامر حسني وغيرهم".