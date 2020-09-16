"أبو البنات سكر نبات".. أحمد فهيم يهنئ محمد إمام بعيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
هنأ الفنان أحمد فهيم، صديقه الفنان محمد عادل إمام، بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم الأربعاء 16 سبتمبر.
ونشر "فهيم" صورة تجمعه بمحمد إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "أبو البنات، سكر نبات.. كل سنة وإنت طيب وبخير وسعادة يا حبيبي ودايمًا مبسوط وفرحان".
محمد عادل إمام من مواليد 16 سبتمبر 1984، وكانت أول أعماله التلفزيونية مسلسل" كناريا وشركاه" مع الفنان فاروق الفيشاوي.
وتخرج محمد إمام من الجامعة الأمريكية بعد فيلم "عمارة يعقوبيان"، ثم شارك في فيلم "حسن ومرقص"، لتتوالى أعماله في السينما والتليفزيون أبرزها "البيه رومانسي"، "لص بغداد"، وغيرها.
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