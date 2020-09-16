"دموع روجينا وهيفاء وهبي بملابس السجن".. طرح البرومو الدعائي لـ "أسود فاتح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "أسود فاتح"، منذ قليل، البرومو الدعائي الأول للعمل على اليوتيوب، ظهرت هيفاء وهبي بالملابس البيضاء داخل السجن، كما ظهرت روجينا هي تبكي بعد تعرضها للضرب.

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، صبري فواز، معتصم النهار، رانيا منصور، نانسي صلاح، روجينا، ومن إخراج كريم العدل، وإنتاج صادق الصباح.

وكان المسلسل قد تعرض لعدة أزمات أبرزها خروجه من سباق دراما رمضان الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا، كما توقف التصوير لفترة في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد انفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي.