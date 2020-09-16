الفيلم السعودي ارتداد يعرض في مهرجان كيبيك سيتي السينمائي بكندا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - يُعرض الفيلم السعودي القصير "ارتداد"، للمخرج محمد الحمود ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان كيبيك سيتي السينمائي بكندا، ويُقام العرض غدا الخميس 17 سبتمبر.

بوستر فيلم ارتداد

ارتداد هو أول فيلم سعودي تم اختياره للمسابقة الرسمية بمهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة، وحظى بعروض في مهرجانات سينمائية عديدة حول العالم، منها مهرجان كليفلاند السينمائي الدولي في أميركا، ومهرجانيّ كولكاتا وداكا السينمائية الدولية بآسيا، كما عرض في العديد من المهرجانات الأوروبية مثل مهرجان بلاك نايتس الأستوني، ومهرجان لوبلين السينمائي ببولندا ومهرجان الفيلم العربي في روتردام، و مهرجان بالي الدولي للأفلام القصيرة.

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ويحكي الفيلم قصة زوجين شابين، عند ذهابهما في رحلة سريعة لقرية نائية جنوب السعودية، والتحولات التي تحدث عند أول لقاء بين الزوجة التي عاشت في مدينة جدة، وأهل زوجها الذين عاشوا في قرية نائية في منطقة جازان، في الوقت الذي أرادت العائلة الصغيرة (أهل الزوج) إبهار الزوجة بحفلة عشاء تقليدية حتى يتعرف عليها أهل القرية، فيما كان يحاول الزوج إقناع أهله بتبسيط الحفلة خوفًا على الزوجة من صدمة اللقاء الأول.

شعار مهرجان كيبيك للعام 2020

الفيلم من بطولة فاطمة البنوي وأيمن مطهر، وحصل على على منحة إنتاج من مركز الملك عبد العزيز الثقافي الدولي (إثراء)، بعد فوز سيناريو الفيلم بمسابقة أيام الفيلم السعودي سنة ٢٠١٧، وتم تصوير الفيلم بالكامل في قرية الحصامة بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، وتتولى ماد سوليوشنز توزيع الفيلم في العالم العربي.

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