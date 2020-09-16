نجوم الفن يطرحون أعمالاً غنائية جديدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني الـ 90 للسعودية، المناسبة الغالية على قلب كل سعودي وسعودية، يستعد عددٌ كبير من المطربين والمطربات لطرح أعمالٍ غنائية وطنية جديدة احتفاءً بيوم توحيد البلاد، وافتخاراً واعتزازاً بما يعيشه الوطن من نهضةٍ وتطورٍ على كافة الأصعدة.

وتتضمن هذه الأغنيات رسائل خاصة، يوجهها هؤلاء الفنانون إلى الوطن الغالي وشعبه الأصيل، يدفعهم إلى ذلك حب السعودية أولاً، ثم ما تتميز به الأغنية الوطنية من حضورٍ كبير، وما تحظى به من تفاعلٍ جماهيري واسع، لا سيما في هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، حيث يوثقون بكلماتها وألحانها أحداثاً وطنية مجيدة من الماضي العريق، والحاضر الزاهر.



راشد الفارس

راشد الفارس



يطرح الفنان راشد الفارس أغنيةً وطنية جديدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، تمَّ تسجيلها في استوديو رهوان للتسجيلات الفنية بالرياض أخيراً.

ويحرص الفارس منذ سنوات على المشاركة في الاحتفاء بهذه الذكرى الغالية، سواءً بتقديم أغنياتٍ وطنية جديدة، أو الغناء في حفلات وأوبريتات اليوم الوطني معبراً فيها عن سعادته وفخره بهذه المناسبة الغالية.

وقدَّم راشد الفارس أخيراً أغنية وطنية جديدة بعنوان "للعزم سيرة"، تتحدث عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من كلمات الجادل، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز، وتسجيل صوت أحمد عبدالحي.



ناتاشا

ناتاشا



كشفت الفنانة ناتاشا لـ "الخليج 365" عن جديدها بالقول: "سأقدم في هذه الذكرى الغالية عملاً وطنياً غنائياً جديداً، أحضِّر له منذ فترة، وسيرى النور في اليوم الوطني، من كلمات إبراهيم بن سواد، وألحان ماجد عادل، وتوزيع زيد عادل، وإنتاج شركة ود للإنتاج الفني للمنتج ذياب متعب، وسعيدة للغاية بالمشاركة في هذه المناسبة، وأتمنى للسعودية وشعبها دوام الأمن والاستقرار والعز والازدهار". مضيفة "تشهد السعودية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إنجازات جليلة في مختلف الجوانب".



أصيل أبو بكر

أصيل أبو بكر



بيَّن الفنان أصيل أبو بكر، أنه يجهِّز حالياً لأغنية جديدة، سيقدمها في اليوم الوطني الـ 90، مؤكداً أن "هذه الذكرى الغالية، تحمل بين طياتها كثيراً من المشاعر الجياشة، والجوانب الوطنية والاجتماعية والإنسانية والثقافية"، مهنئاً السعودية، قيادةً وشعباً، بهذه المناسبة الخالدة، مثمناً إنجازات الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وما تتضمنه "رؤية 2030" الهادفة إلى نهضة وازدهار السعودية.



نايف البدر

نايف بدر



أوضح الفنان نايف البدر، أنه حريصٌ على تقديم أغنيةٍ وطنية جديدة في العام الجاري ضمن الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني الغالية على قلوب السعوديين جميعاً، ذكرى وحدتهم تحت راية التوحيد، مبيناً أن "النفوس تختلج بمشاعر الفخر والاعتزاز والولاء للوطن وولاة الأمر الذين يسعون إلى تأكيد علاقة الود والتلاحم بين الشعب وقيادته من أجل استمرار مسيرة العطاء التي أرسى دعائمها القائد المؤسِّس الملك عبدالعزيز، ومن بعده أبناؤه".



إبراهيم الحكمي



أشار الفنان إبراهيم الحكمي إلى أنه يحضِّر لأغنيةٍ وطنية جديدة خاصة باليوم الوطني الـ 90 للسعودية، كاشفاً عن أن ملامح تنفيذها لم تتضح بعد، مهنئاً ولاة الأمر والشعب السعودي بهذه المناسبة السعيدة، مبيناً أن "اليوم الوطني يمثِّل فرصةً طيبة لاستذكار الجهود الكبيرة التي قام بها الآباء والأجداد من أجل إرساء قواعد تنمية وتطوير البلاد"، موضحاً أن "الاحتفاء بهذه المناسبة نوعٌ من تجديد الولاء والانتماء لتراب هذا الوطن الغالي"، مذكِّراً بمشاركته في أداء الأغنية الرسمية بمناسبة اليوم الوطني 89 "موعدنا ٢٠٣٠" مع كلٍّ من داليا مبارك، وعائض يوسف، مشيراً إلى تقديمه أخيراً أغنية وطنية بعنوان "يوم الوطن" من كلمات فيصل السديري، وألحان وإشراف فهد الناصر، وتوزيع محمد همَّام، لافتاً إلى أنه يشعر بالفخر عند تقديم مثل تلك الأوبريتات والأغنيات الوطنية.



محمد المشعل

محمد المشعل



ذكر الفنان محمد المشعل لـ "الخليج 365" برنامج احتفاله باليوم الوطني، قائلاً: "أشارك في الاحتفاء باليوم الوطني هذا العام من خلال أغنيتين وطنيتين، هما "دار الكرم"، وتتحدث عن السعودية تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مع الإشادة بجهود الجيش الأبيض من الكوادر الطبية في مواجهة أزمة كورونا، ودور رجال الأمن، من كلمات بدر بن شايق، وألحان الجبلي، وتوزيع ومكس وماستر عبدالله عبدالمجيد، وأغنية مستقبل الدولة، المخصَّصة لإبراز الدور الكبير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في النهضة السعودية، من كلمات أديب العمري، وألحان تطوير السلطان، وتوزيع يعقوب". مهنئاً الشعب السعودي وقيادته الرشيدة باليوم الوطني، مبيناً أن "هذه المناسبة تعبِّر عن التلاحم الشديد بيننا نحن المواطنين وولاة الأمر"، مثنياً على الدور الوطني السعودي منذ بداية تأسيس الدولة على يد الملك المؤسِّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وصولاً إلى مسيرة البناء والعطاء في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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يوسف العلي

يوسف العلي



وذكر الفنان والملحن يوسف العلي إلى أنه يجهِّز حالياً لمشاركاته في اليوم الوطني، لكنها لم تتأكَّد بعد، متمنياً بهذه المناسبة مزيداً من التقدم والرفعة للوطن والمواطن، مثمِّناً الإنجازات التي حققتها السعودية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن "السعودية تحتفي هذا العام بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، تزامناً مع ما تشهده بلادنا من تقدم وازدهار في ظل الحكم الرشيد للملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ورؤيته المباركة لمستقبل مشرق للوطن".



عبدالهادي حسين

عبدالهادي حسين



تحدث الفنان عبدالهادي حسين لـ "الخليج 365" عن مشاركاته في اليوم الوطني السعودي قائلاً: "أشارك في اليوم الوطني هذا العام عبر عملين وطنيين، هما "ملوك الأرض"، من ألحاني، وكلمات فهد أبو ساق، و"راس المجد"، من كلمات ناصر كدسة، وألحان حسن خيرات، فيما لم أتفق بعد على أي حفلات بهذه المناسبة، وأدعو الله أن يعز السعودية، ويحفظ ملكنا وولي عهده". مبيناً أن "اليوم الوطني مصدر عز وفخر لكل أفراد الشعب السعودي الأصيل، إذ تعكس هذه الذكرى اعتزازنا بدولتنا المباركة".



ناصر الصالح



فيما أعلن الملحن ناصر الصالح أنه بصدد تقديم عملين غنائيين في اليوم الوطني، ويجري العمل على تنفيذهما مع فنانَين كبيرين في الأغنية السعودية والعربية، مؤكداً أن "توحيد السعودية ذكرى سعيدة على قلب كل سعودي، خاصةً مع ما تشهده البلاد من تطورٍ كبيرٍ تحت راية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين".



عادل عبدالرب

عادل عبدالرب



لا يزال الفنان عادل عبدالرب يجهِّز لتقديم عملٍ غنائي جديد في الذكرى الـ 90 لتوحيد السعودية، وإن كانت هناك بعض التفاصيل التي لم يتم الانتهاء منها بعد.



خالد العليان

خالد العليان



أكد الملحن خالد العليان، أنه بصدد تلحين أغنيةٍ جديدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وإن كان لم يتحدد بعد الفنان الذي سيقدمها وبعض التفاصيل الأخرى، لأن الوقت لا يزال مبكراً لتنفيذ الأغنية، مبيناً أن "الاحتفاء بهذه المناسبة في الـ 23 من شهر سبتمبر تخليدٌ لذكرى توحيد السعودية تحت راية التوحيد"، مشيداً بالتطور الهائل الذي تعيشه البلاد في مجال التنمية البشرية، والنمو الحضاري، وكافة المجالات، مشدداً على ضرورة التوحد خلف القيادة الرشيدة، لا سيما في ظل ما تتعرض له المنطقة من أخطار، تتطلب منا مزيداً من اللحمة والتكاتف.



أوبريت "يا موطني"



يتغنَّى عددٌ من الفنانين والفنانات بأوبريت غنائي وطني، يحمل عنوان "يا موطني" من كلمات الشاعر سامي الدحيلان، وألحان الدكتور سامي الخليفة، وغناء كلٍّ من محمد السليمان، فدوى، صالح الضاحي، ومرام اليامي.

التلفزيون السعودي.. والعرضة

يقدم التلفزيون السعودي عملاً غنائياً جديداً، تم تسجيله في استوديو رهوان للتسجيلات الفنية في الرياض أخيراً، يتناول العرضة السعودية ضمن الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني.