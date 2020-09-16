عاجل .. وفاة المنتج الفني محمد زعزع

توفي المنتج الفني محمد زعزع، تاركًا العديد من الأعمال الفنية الناجحة، والتي لاقت رواجًا كبيرًا على مدار السنين.
يذكر أن المنتج الفني محمد زعزع، شارك في إنتاج العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، وعملمنتجًا فنيًا لعدد من الأعمال منها: فرقة ناجي عطا الله، السلطان والشاه، هزمتني امرأة، الوهم، دمي ودموعي وابسامتي، في بيتنا رجل.
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