فيديو .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغنياته أنا بابا

طرح النجم حميد الشاعري أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم أنا بابا، وجاء ذلك عبر قناة كامب الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية أنا بابا من كلمات محمد البوغة، وألحان مديح محسن، وتوزيع أمين Advertisements نبيل. نبيل. يذكر أن النجم حميد الشاعري طرح مؤخرًا أغنية بعنوان شد الفيشة، وشارك في الغناء الفنان هاني عادل، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع حميد الشاعري، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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