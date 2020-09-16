أمير الغناء العربي يعلن انضمامة لـ تيك توك

اعلن أمير الغناء العربي هانى شاكر عن انضمامه إلى برنامج الفيديوهات الشهير "تيك توك". وقام بنشر فيديو اعلن فيه أن هذا حسابه الرسمى وقام بغناء مقطع من اغنية علي الضحكاية وفور نشر الفيديو تفاعل Advertisements الجمهور معه و قد تخطى مليون ونصف مشاهدة في اقل من 24 ساعة من نشره . الجمهور معه و قد تخطى مليون ونصف مشاهدة في اقل من 24 ساعة من نشره . ولاول مرة يظهر احفاد شاكر معه في فيديو و صرحت شركة تاج ميديا المنفذه للحلقات ان من المقرر طرح هذه الفيديوهات خلال الايام القادمة حصرياً عبر حساب هاني شاكر علي تيك توك . شركة تاج ميديا المنفذه للحلقات ان من المقرر طرح هذه الفيديوهات خلال الايام القادمة حصرياً عبر حساب هاني شاكر علي تيك توك . يذكر ان هاني شاكر انتهي من تسجيل عدد من الفيديوهات التي تحدث فيها عن يومياته وبدايتة الفنية و تطرق الي مشكله المهرجانات.

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