مدحت صالح يحصد جائزة الإبداع بمهرجان همسة للآداب والفنون فى دورته الثامنة

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم الفنان "مدحت صالح" وجائزة الابداع عن مجمل أعماله ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنه ،جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان . بالمهرجان . وقال فتحى الحصرى رئيس الحفل إن هذا التكريم تقديرا لكل ما قدمه الفنان " مدحت صالح " خلال مشواره الفنى الحافل، ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان ياسر جلال، المخرج سامح عبد العزيز، طارق الابيارى . ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان ياسر جلال، المخرج سامح عبد العزيز، طارق الابيارى .

الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير "محمد صبحى" و سيقام المهرجان يوم الحادى عشر من شهر أكتوبر .

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