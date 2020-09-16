تحيي النجمة أنغام حفلًا غنائيًا يوم الجمعة الموافق 9 من شهر أكتوبر المقبل، بـمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. ومن المقرر أن تكشف النجمة أنغام عن تفاصيل وبدء موعد الحفل خلال الأيام المقبلة. Advertisements يذكر أن النجمة أنغام طرحت مؤخرًا كليب بعنوان بحبك وبرتاحلك، والكليب من إخراج عادل جمال، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع تميم، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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كانت هذه تفاصيل خبر في هذا الموعد .. أنغام تحي حفلًا غنائيًا في مركز المنارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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