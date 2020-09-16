فيديو.. شمس الكويتية تطرح كليب كهربا

طرحت الفنانة شمس الكويتية، أحدث أعمالها الفنية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان كهربا، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. ونشرت شمس الكليب علي جميع مواقع السوشيال ميديا، وشاركها الغناء الفنان مصطفى وفقي. ميديا، وشاركها الغناء الفنان مصطفى وفقي. كما أن الأغنية نالت استحسان عدد كبير من الجمهور والمشاهدات العالية Advertisements فور طرحها، وجاءت في قالب مهرجان شعبي حمل عنوان البساطة وخفة دم. فور طرحها، وجاءت في قالب مهرجان شعبي حمل عنوان البساطة وخفة دم. وكليب كهربا من كلمات وألحان عصام شعبان، توزيع إسلام لوما، إشراف موسيقي أبو صابر، ميكس وماستر أسامة طارق، إنتاج شركه كوانستي.

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