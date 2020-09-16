بعد التنمرعليها بمتزوجة واحد اد أبوكي.. صور عائلة هيفاء حسين

واجهت الفنانة البحرنية هيفاء حسين تعليق غير لائق اعتبره البعض تنمر عليها، بسبب فارق العمر بينها وبين زوجها الفنان والمخرج الإماراتي حبيب غلوم، حيث علق أحد المتابعين لها على صورتها الأخيرة التي ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، قائلًا:" ايش ينفع جمال وأنتي متزوجة واحد قد أبوك".



لترد عليه بكلمات تحمل في طياتها مشاعر الحب والصدق التي تحملها لزوجها، وتلقنه درسًا في معنى الرجل الحقيقي ومدى رقيه في التعامل مع زوجته، مؤكدة أنه

زوجها رجل يتعامل معها كالملكات، وتعيش حياة مليئة بالاحترام، وقالت: "متزوجة واحد مخليني ملكة.. يحترمني ويقدر مشاعري ويحسسني بكياني كزوجة وامرأة في حياته .. متزوجة واحد محسسني بسعادة مالها مثيل.. متزوجة رجل بمعنى الكلمة.. متحمل للمسئولية وما عمري حسيت نفسي وحيدة وما عندي رجل يكون سند لي.. هذا هو الرجل الحقيقي مو بالعمر ولا بالشكل انما بالفعل".



وكانت حسين صدمت الجمهور منذ فترة عقب نشرها صورة لأبنها الكبير "سعد"، من زواجها الأول، معربة عن اشتياقها الكبير له، واعرب الجمهور وقتها عن اندهاشه من الصورة حيث ظهر بجانبها أطول منها.

يذكر أن هيفاء حسين تزوجت مرتين الأولى "والد سعد"من خارج الوسط الفني، ولم تنشر عنه أي معلومات، أما الثاني فكان عام2010، حين اعلنت زواجها من الفنان والمخرج الإماراتي حبيب غلوم، واثمر زواجهما على طفلين تؤأم"سلطان"، و"جواهر".

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وتحرص حسين على مشاركة جمهورها بلحظاتها السعيدة بمختلف المناسبات عن طريق نشر صور لها بصحبتهم خاصة مع زوجها وأولادها.

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