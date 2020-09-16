شاهد .. هيفاء وهبي تطرح البوستر الرسمي لـ إسود فاتح

طرحت النجمة هيفاء وهبي البوستر الرسمي لمسلسل إسود فاتح، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ومن المقرر عرض المسلسل ابتداءً من يوم الأحد الموافق 27 من سبتمبر الجاري، وذلك حصريًا على شاهد VIP. من يوم الأحد الموافق 27 من سبتمبر الجاري، وذلك حصريًا على شاهد VIP. Advertisements ومسلسل إسود فاتح من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد فهمي، معتصم النهار، عمر السعيد، خالد الشيوي، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، نبيل نور الدين، آية مصطفى، روجينا. العدل، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد فهمي، معتصم النهار، عمر السعيد، خالد الشيوي، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، نبيل نور الدين، آية مصطفى، روجينا.

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