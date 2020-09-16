تراند اليوم : اتفرج – فنانة شهيرة : هذه المنطقة في جسمي أكثر جمالا من سعاد حسنى

أثارت خبيرة التجميل السعودية، بدور البراهيم، الجدل بمقارنة نفسها بجمال الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، حيث ظهرت في مقطع فيديو تقارن أنفها بأنف الفنانة الراحلة معتبرة أن أنفها أكثر جمالاً من أنف سعاد حسني.

وقالت خبيرة التجميل السعودية الشهيرة :«مع إحترامي لسعاد حسني وعائلتها والشعب المصري الحبيب، خشمي أحلى من خشم سعاد حسني، كمقاييس الجمال خشمي أحلى شوف بعد من دون كونتور، أنا أشوف نفسي خشمي أحلى من خشمها».

وأضافت:« ذيك جمال رباني، وأنتي مسوية عمليات، منو قاص عليكم وأقولكم إني مسوية عمليات أصلًا لو يرجع الزمن ما أسويه وأخي وجهي كذا مستوي كالبدر».

وتابعت :«سعاد حسني لو على شبابها في الزمن هذا طقت فيلر وطقت بوتوكس ورفعت حواجبها النازلة، أنتو دائمًا كذا بنت البلد تسقطون فيها وتشككون بجمالها، وتشككون بجنسيتها، شئتم أم أبيتم أنا أشوف نفسي أنفي أحلى من أنف سعاد حسني».